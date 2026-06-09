塾の教え子の代わりに英検を受検し、その成績を近畿大学の入試で悪用したとして逮捕された元塾講師の男（３５）（大阪市浪速区）について、大阪地検は８日、私電磁的記録不正作出・同供用と偽計業務妨害の両罪で起訴した。起訴状などによると、男は昨年９月、勤務していた塾「個別教室のトライ天王寺駅前校」（同市阿倍野区）に通う男子受験生になりすまして英検２級を受検。同１１月、英検のスコアなどを使って近大の推薦入試