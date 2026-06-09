日本野球機構（NPB）は8日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。広島の坂倉将吾が5日の中間発表時点で、セ・リーグ捕手部門の3位に入っていたが、8日の中間発表で中日の石伊雄太に抜かれ4位に転落。広島は12球団で唯一、ファン投票3位以内の選手がいない球団となっている。ちなみに先発投手部門で栗林良吏が42,398票を集め5位、中継ぎ、抑え部門は5位以内に誰も入ってお