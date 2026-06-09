家事や育児の分担は、多くの家庭で尽きない悩みです。特に、パートナーに主体性がなく“指示待ち”に見えると、「どうして自分ばかりが頭を悩ませなければいけないのか」とイライラしてしまいますよね。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 夫の「何すればいい？」に爆発寸前 我が家は共働きですが、夫は毎日帰りが遅く、私はパート勤務。自然と、家事も育児も私のワンオペ状態になっていました。