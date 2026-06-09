元フジテレビの渡邊渚アナウンサーが7日、自身のインスタグラムを更新。近況について触れた。 【写真】背中が大きく開いた衣装でくつろぐ様子の渡邊渚アナ 「ずっと調子が落ちているので、家に引きこもる日々。」と投稿。「起き上がるのもしんどくてスマホで楽しい記憶を振り返っているので、ここ数日タイの写真の投稿が続いてます笑」とつづり、3日、5日の投稿に続き、タイでのオフショットを添えた。 続いて「楽