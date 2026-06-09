女優の音無美紀子が7日、自身のインスタグラムで人気俳優との2ショットを公開。初共演だったことを明かし、反響を呼んでいる。 【写真】意外すぎる初めてお会いしました…でも息ぴったり 音無は「孤独のグルメ11シリーズ目なんですって!!!」と記し、「すごい長寿番組に出演します。」と12日放送回に登場することを告知した。並んで写るのはテレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」主演の俳優・松重豊。井之頭五郎役で人気