ライフデザイン支援を手がける株式会社IBJはこのほど、1万9112人の成婚者データから、男性の身長別成婚傾向を分析した最新データを公表した。 【調査結果】最大4倍差のシビアなデータ…身長と年収の関係 身長別の成婚率を分析すると、160センチ以下の成婚率は27.6％にとどまる一方、162センチでは32.3％へ上昇。170センチまでは32～35％台で推移するが、172センチに達すると37.4％へ再び上昇した。