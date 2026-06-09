クロアチア代表のルカ・モドリッチがスロベニア戦で先制弾北中米ワールドカップ（W杯）に臨むクロアチア代表は現地時間6月7日、同国のスタディオン・アンジェルコ・ヘリャヴェツでスロベニア代表と親善試合を行い、2-1で勝利した。この試合で先制点を挙げた40歳のルカ・モドリッチが注目を集めている。英紙「ガーディアン」は「魔法は健在」と見出しを打ち、ベテランの活躍を称えた。この試合に先発したモドリッチは、後半6分