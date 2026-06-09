JFAが「2026ナショナルトレセンU-15 3回目」のメンバー29人を発表した日本サッカー協会（JFA）は6月8日、「2026ナショナルトレセンU-15 3回目」に参加するメンバー29人を発表した。未来の日本代表候補たちの集結に、SNS上では「今回は招集メンバーがいつもより少ない」と反響を呼んでいる。今回のナショナルトレセンは、6月9日から11日にかけて千葉県の高円宮記念JFA夢フィールドで行われる。全国から精鋭29人が選出され、個の