南野拓実がナッシュビルからチームに合流森保一監督率いる日本代表が現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビル入りした。サポートメンバーのMF南野拓実が合流。いち早くピッチに姿を現し、指揮官や日本サッカー協会（JFA）宮本恒靖会長らが笑顔で出迎えた。心強い“28人目”の選手がチームを支える。誰もが待ち望んだ姿だった。この日、ナッシュビル入りした南野は1人早くピッチへ出て来て森保監督やコーチ陣