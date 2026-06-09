スケートボードブランド「パレス・スケートボード」と「ナイキ」がコラボイングランド代表が世界的なスポーツブランド「ナイキ」とスケートボードブランド「パレス・スケートボード」とコラボレーションしたワールドカップ向けコレクションについて、海外メディア「SOCCER BIBLE」が「奇妙で、素晴らしく、まさに完璧だ」と称賛している。今回のコレクションは、イングランド代表の選手たちが試合前のウォーミングアップや移動