ニューヨークでのウズベキスタン戦は終了間際のゴールで2-1の勝利オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、現地時間6月8日に行われた国際親善試合のウズベキスタン戦で2-1と勝利を収めたものの、チームの得点力という課題に直面している。オランダメディア「VI」が報じた。同メディアは、指揮官が「オランダ代表の決定力不足を痛感」していると見出しを打って伝えている。オランダ代表は4日にロッテルダムで行われたアルジェ