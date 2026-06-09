■「ウソをつくの大好き」6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉と二階堂高嗣が、9日放送のカンテレ『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜後10：00）にゲスト出演する。【番組カット】体育座りで縮こまっている二階堂高嗣同番組初登場となる2人は、博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司と共に、《スラックラインボールリレー》、《イラスト伝達ゲーム》、《足つぼバレーボールラリー》の3三つのゲームにチャレ