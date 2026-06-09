■国仲、殺人犯に寄り添う刑事演じる6人組グループ・Kis-My-Ft2の玉森裕太が主演を務める、7月5日スタートのABCテレビ・テレビ朝日系連続ドラマ『マイ・フィクション』（毎週日曜後10：15）の5人の追加キャストが発表された。これに伴い、コメントも公開された。【写真】透明感がすごい…！青系のシャツを羽織る玉森裕太今作は、平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森）の身に起きた不可思議な出来事を描く。ある日、事