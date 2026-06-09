SNSで「マンジャロダイエット」という言葉を目にする機会が増え、現在転売が問題となっているが、マンジャロに減量効果はあるのか？――。 食欲や血糖値調節に関わるホルモンに作用するGLP-1関連薬について、使用者がSNSでどのような体調変化を語っているかを調べた研究が発表された。米ペンシルベニア大学の研究グループは、セマグルチドやチルゼパチドを使用した人のReddit投稿を分析し、自己申告された副作用