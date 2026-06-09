女優・浜辺美波（25）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「最近は、高尾山登ったり、ご飯食べたり、ジローに嫌がられたりしてます」と書き出した浜辺。オフの日の姿をアップした。「ジローはふんわり抱っこしていたら、このあと引っかかれながら逃げられました」とコメント。「高尾山はキノコ汁も染みました」と添えた。ファンからは「ステキなお写真」「可愛くてお洒落で素敵ですね」「プ