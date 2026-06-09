NPB(日本野球機構)は7日、プロ野球・阪神タイガースの森下翔太選手がストライク判定への不服で退場処分となった件での制裁について、厳重注意とあわせ制裁金10万円を科したと発表した。 球審との騒動をめぐり、7日放送のTBS系「サンデーモーニング」に出演した野球解説者の落合博満氏は、「昔は審判が選手を退場にしてはいけないという暗黙のお達しがあった」と明かした。 かつて、「王ボール」「長嶋