元ＡＫＢ４８のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜が７日付で自身のインスタグラムを更新。シチリア島で食事を楽しむ様子を公開した。「ＳｉｃｉｌｉａｎＳｕｍｍｅｒ」と投稿。ブルーグレーのワンピースを着て、レストランのテラス席で食事をする姿や、商店の前で髪を整える様子など複数枚公開した。この投稿に「食べてる姿が愛おしいすぎる」「魅力が溢れまくってる♥」「頬張る表情が可愛すぎ〜」「マダム感