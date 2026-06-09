7月2日より動画配信サービス「Netflix」で世界独占配信されるNetflixシリーズ『ガス人間』のメイン予告映像とキーアートが解禁された。あわせて、日本映像作品として初となる東京駅前の全面封鎖ロケが行われたことも明らかになった。【動画】Netflixシリーズ『ガス人間』メイン予告本作は、東宝の伝説的特撮映画『ガス人間第一号』（1960年）を、東宝とNetflixの初タッグによって完全オリジナルストーリーとしてリブートした全