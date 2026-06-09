薬物依存からの回復を目指す元タレントの田代まさし氏（69）が、8日までにYouTubeチャンネル「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」にゲスト出演。20年3月に亡くなった志村けんさんの鉄板ギャグ「ヒゲダンス」について語る一幕があった。田代氏と志村さんは「8時だョ!全員集合」や「志村けんのバカ殿様」などの名作バラエティー番組で長年共演。田代氏がシャネルズ時代に出会ったという。「ルイード」という名のライブハウス