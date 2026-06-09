野菜がたくさん手に入ったら、ぬか漬けや乳酸発酵でおいしく長持ちさせることができます。発酵というと手間がかかりそうな気がしますが、実は意外と簡単。料理家・発酵研究家の真藤舞衣子さんによるコラムとレシピを、『別冊天然生活真藤舞衣子さん梅仕事と四季の保存食』（扶桑社）から一部抜粋・再編集して紹介します。簡単に続けられて体も整う私の食に関する考え方は、料理も含めて原点は祖母です。 わが家では昔から