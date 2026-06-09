マツコ・デラックスが8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。「生まれ変わったら、どこに生まれたい？」との質問に返答した。番組は15〜19歳の若者に聞いた「生まれ変わったらどこの国に生まれたい」ランキングを集計した記事を紹介。1位は日本の59・7％、2位は韓国の10・2％、3位は米国の8・1％。以下、4位イタリア、5位英国、6位フランス、7位スウェーデンとフィンランドだった。マ