米アップル（Apple）は9日（日本時間）、開発者向け会議「WWDC26」を開催し、基調講演において、今秋配信予定の各プラットフォーム向けOSの次期バージョン「iOS 27」などに搭載される新機能などを発表した。 過去のWWDCではOS別に新機能が紹介されるという構成だったが、今回ははその多くがiPhone、iPad、Macなどプラットフォームを問わない、Siriなど共通する機能のアップデートを紹介。AIを軸