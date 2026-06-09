米Apple（アップル）は、開発者向けイベント「WWDC26」で、子供の安全に関する新しい機能を紹介した。これらの新機能は、今秋に提供が予定される「iOS 27」、「iPadOS 27」、「macOS 27」のスクリーンタイムのアップデートをインストールすると利用できる。 子供用のアカウントでは、有害サイトのブロックや年齢に応じてApp Storeでダウンロードできるアプリが制御される。また、セットアップ