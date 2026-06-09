忙しいビジネスパーソンの中には、早朝に運動を取り入れている人もいるかもしれない。起床後すぐに運動をする場合は、いくつか気を付けた方が良いポイントがある。1万人以上の患者を診てきた医師が、科学的根拠に基づいて執筆した『鍛えるよりも「使い方」 体力がすべて』から、一部を抜粋・編集し、運動のヒントを紹介する。起床後すぐの運動は、効果的？体力をつけたいと思い、生活に運動を取り入れる人は多ヒだろう。忙しい中