セリエB（イタリア2部）のアヴェッリーノは8日、アレッサンドロ・ネスタ氏の新監督就任を発表した。契約期間は2028年6月30日までとなる。現在50歳のネスタ氏は、現役時代にラツィオやミランでセンターバックとして活躍し、2度のチャンピオンズリーグ優勝、3度のセリエA制覇を達成。イタリア代表としてFIFAワールドカップ2006優勝も経験した。引退後はマイアミFCで指導者キャリアをスタートさせ、セリエBのペルージャ、フロジノ