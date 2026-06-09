タレント・中山秀征の妻で、元宝塚歌劇団・星組トップ娘役の白城あやかが仲むつまじい夫婦ショットを公開した。９日までにインスタグラムを更新。「＃結婚記念日２９年目に突入です」と報告。「＃ｇｕｃｃｉオステリア東京素敵な空間で美味（おい）しいディナーをいただきました」と高級レストランで夫婦水入らずの２ショットをアップした。また「４人の息子達と毎日格闘し泣いて笑った日々はあっという間に楽しい思い出