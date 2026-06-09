北海道留萌市の女子高校生（当時１７歳）が殺害された事件で、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の公判は８日、計８回の審理を終えた。検察側は、一貫して殺害を否認する内田被告の証言の信用性に疑問を投げかけ、「残虐さは殺人事件の中でも突出している」と指摘した。公判では、女子高校生が橋から転落した状況について、共犯とされる知人の女受刑者（２１）（殺人罪な