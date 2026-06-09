ガールズグループApinkのオ・ハヨンが、爽やかな景色を背景に、見事なスタイルを披露した。最近、オ・ハヨンは自身のインスタグラムを更新。【写真】たっぷりボリュームのハヨンキャプションには、「Run Tour to Jeju 済州での緑の茶畑のなかのランニングと癒し」という文章とともに、複数枚の写真を公開した。写真のなかのオ・ハヨンは、済州（チェジュ）島にあるティーブランド「オソルロク」の緑茶畑を背景に、スポーティーな衣