キックオフイベントの会場で紹介されたコーヒーやチョコレート、ワインなどのフェアトレード商品 5月は「フェアトレード月間」でした。今や商品の購入だけでなく、SNS投稿などが支援につながるキャンペーンも広がっています。1つの行動が寄付になる仕組みで、企業や消費者が一体となって参加するのが特徴です。気候変動や価格高騰の影響を受ける中でも、フェアトレードは着実に根付いています。認定NPO法人フェアトレー