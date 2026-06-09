美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。Kai2024年より本格的にモデルとして活動を開始。趣味のひとつである農業修業に励む様子をSNSで発信し、その飾らない姿が話題に。クリエイターとしても活動の幅を広げており、老若男女問わず幅広い世代から支持を集めている。@k_xx131method1｜ボディテクデオドラントと冷却グッズで、ニオイや汗対策を徹底！? 持続