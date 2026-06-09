米紙ニューヨーク・タイムズ（NYT）は8日付で、北朝鮮経済の現状を分析する記事を掲載し、新型コロナウイルス禍で国境を封鎖した北朝鮮が当初予想されたような経済崩壊を回避し、新たな成長モデルを築きつつあると報じた。記事は、2020年に金正恩総書記が世界でも例を見ないほど厳格な国境封鎖措置を取った際、多くの専門家が北朝鮮経済の深刻な悪化を予測していたと振り返った。中国との貿易に大きく依存していた北朝鮮にとって、