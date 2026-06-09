【前編を読む】『『ロングバケーション』木村拓哉のもう一人の相手役になぜ松たか子が選ばれたのか…プロデューサーが明かす「意外な理由」』なぜナオミ・キャンベルが歌ったのか「失礼なくらい、制作にあたって最初から事細かに注文をつけたんです。もちろん『ロンバケ』のラブストーリーの内容は反映してほしい、亀山の言う通り女性とのデュエットにしてほしい、ダイアナ・ロスの曲のイメージに近いものになるようにBPM（曲のテ