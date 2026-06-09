ジョー マローン ロンドンから、英国の家庭菜園に着想を得た限定フレグランスシリーズ「ベジー コレクション」が登場します。ビーツやバターナッツスクワッシュ、キャロットブロッサムなど、自然の恵みを意外性のある香りへと昇華したコレクションは、英国らしい遊び心と洗練された感性が魅力。さらに、愛らしい料理人キャラクターTiny Chefとのスペシャルコンテンツも公開され、発売前