【ジュネーブ共同】非政府組織（NGO）核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）は9日、核兵器を保有する9カ国が2025年、核兵器の開発や維持に1188億ドル（約19兆円）を費やしたと推計する報告書を発表した。24年比で19％増加し、過去最高を記録したとしている。ICANは、核保有国が「核戦争に勝者はなく、決して行われてはならない」と認めながらも、核戦力の拡大や最新化を続けていると批判。生活費が高騰し各国の国際援助も削減さ