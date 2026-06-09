アイドルグループ「アップアップガールズ（2）」を卒業し、現在は俳優として活動を続ける佐々木ほのかが、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】佐々木ほのかも登場！『FLASH』で圧巻ボディ披露のつんこ20歳を迎え、フレッシュさの中に大人の表情を見せてくれた。インタビューではソロで活動するようになってからの苦労と、公開を控える出演映画について語っている。同誌には、東雲うみ、ちーまき、つんこ、