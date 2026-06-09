パパを困らせる遊び…！？歩き始めたばかりの男の子が、公園の小川へ“水ぽちゃ”しようとする様子を捉えた動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは、1歳のさくとくん。迷いなく水に向かって行く姿に、「試されるパパの反射神経！」「にやっとするのがかわいい♡」と、反響が寄せられています。【動画】1歳息子とパパの“水ぽちゃ”攻防戦…！？家族で浅瀬の小川がある公園を散歩していたときのこと。ママがさ