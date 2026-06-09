2026年6月7日、台湾メディアの中天新聞網は、中国広東省のオークションで紅白のニシキゴイが過去最高の400万元（約9500万円）で落札され、投資対象としての市場価値の高さが示されたと報じた。記事は、広東省仏山市順徳区にあるニシキゴイ養殖場で6日にオンラインと対面のハイブリッド形式によるオークションが開催され、体長75センチのニシキゴイが激しい競り合いの末、400万元で落札されたと紹介。中国産ニシキゴイの過去最高記