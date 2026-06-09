“5年ぶり大刷新”！トヨタのポーランド法人は2026年4月16日、コンパクトSUV「ヤリスクロス」の改良モデルを発表しました。ヤリスクロスは、コンパクトハッチバック「ヤリス」から派生したSUVとして2020年にデビューしました。欧州市場では2021年の発売以来、コンパクトSUVセグメントにおける主力モデルとして存在感を高めており、2025年には20万台以上を販売。「最も売れているトヨタ車」としての地位を確立しています。【画