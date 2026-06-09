混雑目立つ「イナロク」を快適に国土交通省 近畿地方整備局 兵庫国道事務所は2026年2月26日、国が主体となって事業を進めている国道176号のバイパス区間「名塩（なじお）道路」のうち、名塩道路1-2工区の進捗状況を発表しました。どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。また、現在の進捗はどうなっているのでしょうか。国道176号は、京都府福知山市や兵庫県丹波篠山市、大阪府豊中市などを経由して、京