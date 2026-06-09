元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が4日、自身のブログを更新。夫で元プロレスラー・佐々木健介（59）との31回目の結婚記念日を報告した。【写真】「最高ですねっ」「ラブラブ」“とんかつ朝食”で31回目の結婚記念日を祝う北斗晶＆佐々木健介北斗は「今日は朝から病院で…私のPET検査」「朝から何も食べてなかったので検査終わりで、無性にコッテリガッツリな物が食べたくなって15：00近くに迎えに来てくれたパパとやっ