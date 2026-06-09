学校で作った鳥用の「止まり木」の前にじっと座り、インコが止まってくれるのを待つ少年。しかし、インコが止まったのは止まり木ではなく、なんと少年の頭の上だった――そんなクスッと笑える予想外の写真がInstagramなどのSNSに投稿され、話題となっている。MJEさん（＠tki.inko）が投稿したこの写真には2.6万件のいいねが集まり、少年の健気な姿とインコの自由な振る舞いに多くの人が癒やされた。心温まる愛鳥との日常について