【ニューヨーク共同】オランダ・サッカー協会は8日、J・ティンバー（アーセナル）がそけい部のけがのため、ワールドカップ（W杯）のメンバーから外れると発表した。センターバックや右サイドバックで高い守備力を誇る、主力選手の一人だった。代わって、ヘールトライダ（サンダーランド）を招集した。オランダは14日（日本時間15日）に1次リーグF組初戦で日本と対戦する。