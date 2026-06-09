【ニューヨーク共同】米CNBCテレビは8日、対話型生成人工知能（AI）「チャットGPT」を手がける米オープンAIが、新規株式公開（IPO）を申請したと報じた。企業価値は8500億ドル（約136兆円）以上で、2026年10〜12月期の上場を目指していると伝えた。ソフトバンクグループも出資し、発電所などのAIインフラ整備計画「スターゲート」構想を進めている。上場資金はAI開発や運用に必要なデータセンターや半導体への巨額投資に充てる