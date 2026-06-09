アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領が更迭されたボンディ前司法長官の後任候補にブランチ長官代行を指名したと発表しました。ホワイトハウスは8日、トランプ大統領が司法長官の候補にブランチ長官代行を指名し、連邦議会上院に人事案を送付したと発表しました。ブランチ氏は不当な捜査を受けたと主張する人たちへの補償を目的とする基金の創設を推進。2021年の連邦議会乱入事件で訴追されたトランプ大統領の支持者らも対