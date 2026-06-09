アイドルグループ「Root mimi」のプロデューサーとして活動するタレントの黒嵜菜々子が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】黒嵜菜々子も登場！『FLASH』で圧巻ボディ披露のつんこ同誌では2年半ぶりとなるグラビアを披露している。美貌が弾ける、久しぶりの水着姿は必見だ。黒嵜は2003年5月16日生まれ、東京都出身。2015年から芸能活動を開始。2020年にはアイドルグループ「Peel the Apple」の結成メンバ