新日本プロレスは８日、６・１４大阪城ホール大会の全対戦カードと試合順を発表した。上半期の天王山と掲げる大会は６大タイトルマッチを敢行。メインイベントは「ＩＷＧＰヘビー級選手権試合」カラム・ニューマンＶＳ辻陽太。セミファイナルでＢＯＳＪを制したＹＯＨが「ＩＷＧＰジュニア王者」ＤＯＵＫＩに挑戦する。大会は、試合当日の１４日午後１０時１５分からテレビ朝日系列で全国中継される。◆６・１４大阪城