ゴルフスイングのヒントは焼き鳥にあり！？ 焼き鳥の串を回すイメージが「骨格スイング」のツボだ 私は、ゴルフのスイングを焼き鳥の串にたとえて教えることがよくあります。焼き鳥を人間の体にあてはめると串が背骨で、肉は胴体です。多くのゴルファーは焼き鳥の肉を一生懸命動かそうと頑張っています。その結果、肩や腕が緊張したり硬直したりして、体を効率よく動かせなくなるのです。肉よりも串を先に動かすイ