グローバルワン・ 全員経営で 「われわれは『グローバルワン・全員経営』と言っています。全員が経営者のつもりで協力するということです」 ファーストリテイリング会長兼社長・柳井正氏は1949年（昭和24年）2月生まれの77歳。早稲田大学卒業後、ジャスコ（現イオン）に入社したが、間もなく退職。故郷・山口県で父親が営む衣料品店の『小郡商事』に入社。『小郡商事』はその後、ファ