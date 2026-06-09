【中国】 貿易収支（5月）時刻未定 予想N/A前回5856.9億元（貿易収支) 予想887.5億ドル前回848.2億ドル（貿易収支（ドル建て）) 【韓国】 実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）08:00 予想1.7%前回1.7%（前期比) 予想3.6%前回3.6%（前年比) 【ユーロ圏】 ドイツ貿易収支（4月）15:00 予想157.0億ユーロ前回141.0億ユーロ（143.0億ユーロから修正）（貿易