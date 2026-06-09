9日午前7時26分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、宮城県の山元町、福島県の二本松市、田村市、福島伊達市、本宮市、国見町、川俣町、相馬市、南相馬市、福島広野町、楢葉町、